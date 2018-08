'Zingende brug' in Pekela: 'Dit is levensgevaarlijk'

De Ericabrug in Oude Pekela is 'aan het zingen'. Door de warmte sluit de brug niet goed. Zodra het 's avonds afkoelt, komt de brug los te hangen. Dat is gevaarlijk en zorgt voor een hels kabaal.

'Dit is echt niet normaal', zegt buurtbewoner Johan Wagenaar. 'Zelfs mensen die vier straten verderop wonen, horen de klappen.'

'Zingende brug'

'Ik stond voor het huis met de buren te kletsen en opeens was het raak: de brug schoot weer eens los.' Het is de tweede keer in de afgelopen anderhalve week dat de brug in Oude Pekela begon 'te zingen'. Wagenaar vervolgt: 'De buurman en ik zijn 's avonds op de brug gaan staan om er maar voor te zorgen dat de auto's en fietsers fatsoenlijk konden oversteken.'

Sommige auto's schuurden over het omhoog gekomen brugdek. Die waren te laat met remmen Johan Wagenaar - buurtbewoner

Buurman Bert Harms: 'Dat ging maar net goed. Een fietser knalde bijna op de brug. Die kon nog maar net op tijd stoppen.' Wagenaar: 'Sommige auto's schuurden over het omhoog gekomen brugdek. Die waren te laat met remmen. Dit is gewoon levensgevaarlijk.'

IJzer op ijzer

Tussen het wegdek en het brugdek zitten twee stroken ijzer. Door de warmte zet het ijzer uit. Voordat de brug in de vergrendeling valt, wordt het verder laten zakken geblokkeerd. Daardoor lijkt het alsof de brug is vergrendeld. In werkelijkheid is dat dus niet zo.

Dat blijkt 's avonds. Zodra het afkoelt, krimpt het ijzer. De brug hangt dan los en kan op sommige momenten wel dertig centimeter naar boven of naar beneden bewegen.

Oplossing

Volgens beide buurmannen is de oplossing heel simpel. 'De gemeente moet gewoon een stukje ijzer wegslijpen, dan is alles opgelost', zeggen zij. De gemeente gaat daar vooralsnog niet in mee.

De gemeente Pekela laat weten dat zij eerst gaat proberen om de brug te koelen. Op die manier kan de brug in de vergrendeling vallen. Mocht dat niet helpen, dan wordt de brug gesloten voor verkeer en scheepsvaart totdat het koeler wordt. Een stuk ijzer wegslijpen ziet de gemeente niet zitten. Zij vreest dat daardoor een gat ontstaat.