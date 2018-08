Verslaafde veelpleger gaat opnieuw in de fout: celstraf geëist

Volgens het OM moet een 39-jarige man uit Groningen vier maanden de cel in voor drie winkeldiefstallen en een bedreiging.

Daarna moet de man voor maximaal twee jaar de kliniek in, om zich te laten behandelen aan zijn drugsverslaving.

Douche-gels en pijnstillers



Om zijn verslaving te bekostigen stal de man in juni en juli van dit jaar bij twee drogisterijen en een supermarkt in de stad Groningen zes flessen douchegel, negen dozen pijnstillers en twee baardtrimmers. Op weg naar zijn auto werd hij vastgelegd door camera's. De gedupeerde winkeliers deden vervolgens aangifte van diefstal.

Bedreiging

De man moest ook voorkomen omdat hij op 9 november vorig jaar een man uit Wildervank met de dood bedreigde. Die zou een goede vriendin van de verdachte tegen haar wil hebben opgesloten in zijn huis. Dat had de vrouw telefonisch aan de Stadjer laten weten. Die bedreigde de man vervolgens via WhatsApp.

Veelpleger

De verslaafde man staat als veelpleger te boek. Vorig jaar januari veroordeelde de rechtbank hem nog tot twintig maanden cel voor een poging tot zware mishandeling, een poging tot afpersing en een poging tot diefstal. Ook moest hij zich toen laten behandelen aan zijn drugsverslaving in een kliniek, maar dat mislukte.

De uitspraak is over twee weken.