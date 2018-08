Bestolen moestuinders krijgen hulp aangeboden

De bestolen moestuinders van basisscholen De Lichtboei en De Noordkaap krijgen massaal hulp aangeboden.

Vorige week werden niet alleen de groenten, maar ook de tuingereedschappen uit het schuurtje van de tuin gestolen. 'Je klapt in één keer dicht, het is mijn levenswerk hier. Ik heb gehuild als een klein kind', zei Emmo Meijer maandagochtend.

Nieuw gereedschap

Op onze Facebookpagina bieden mensen hun hulp aan. 'Te triest voor woorden', schrijft de Welkoop in Winschoten. 'Wij willen jou en de kinderen graag voorzien van onder andere nieuw gereedschap voor jullie moestuin. We hebben al iets klaarstaan ter waarde van 350 euro. Mocht er nog iets ontbreken, dan zeg je het maar. We zien je graag morgen in de winkel.'

Donaties?

Patricia schrijft dat Winschoten 'voor ons helaas wat uit de route' is. 'Misschien is er een rekeningnummer voor donaties?'

Meijer zegt hierover: 'Er is een rekeningnummer waarop mensen kunnen doneren. Dit is NL66RABO0382608577 ten name van Fokko Kuiper. Hij is onze penningmeester'.

Schoffel en een hark

Martine zegt dat zij nog 'een schoffel en een hark' heeft staan. 'Het zijn ouwe beestjes, maar doen wat ze moeten doen!'

Ook zeggen verschillende mensen dat zij nog zaden over hebben voor de moestuin.

