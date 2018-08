ProRail krijgt meer meldingen binnen over 'spoorlopers'

Machinisten schrikken deze zomer vaak van wandelaars en spelende kinderen langs het spoor, of jongeren die van spoorbruggen duiken. Treinen moeten daardoor afremmen en stapvoets rijden, wat leidt tot veel vertragingen.

Spoorbeheerder ProRail krijgt deze zomer meer meldingen over zogeheten spoorlopers van machinisten en BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) en surveilleert extra.

Gevaarlijk

Eind juni maakte ProRail al bekend dat het extra controles gaat uitvoeren rondom het spoor in Winsum. Daar lopen regelmatig mensen op het spoor. Omwonenden lieten weten dat met name de spoorbrug bij de Trekweg naar Onderdendam door voetgangers en fietsers wordt gebruikt. 'Gevaarlijk en hinderlijk', aldus een woordvoerder van ProRail.

Jongeren

De meeste problemen worden veroorzaakt door jongeren die van spoorwegbruggen duiken om verkoeling in het water te zoeken of al dwalend opgedroogde slootjes oversteken. Maar onder de spoorlopers zijn ook mensen die per ongeluk te dicht bij de rails komen, bijvoorbeeld tijdens het uitlaten van de hond.

Preventief

Gemiddeld genomen wordt 30 procent van de treinvertragingen veroorzaakt door spoorlopers, wat neerkomt op 3,5 uur vertraging per dag. Buitengewoon opsporingsambtenaren en politie surveilleren preventief om overtreders op te sporen en zo overlast voor spoorweggebruikers te voorkomen.

Boete

Wie betrapt wordt, krijgt een boete tot 140 euro. Ook worden er op een aantal plaatsen in het land camera's opgehangen en hekken geplaatst. 'Maar om het hele spoor hekken zetten kan natuurlijk niet. Vandaar dat we ook aan voorlichting doen. Het is oerdom om op het spoor te lopen, want je bent je leven niet zeker', zegt een voorlichter van ProRail.

