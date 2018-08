Overvaller woning juweliersvrouw moet drie jaar de cel in

Een 34-jarige man uit Appingedam is maandag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot drie jaar celstraf wegens een woningoverval en zware mishandeling in mei vorig jaar. Tegen hem was vijf jaar cel geëist.

Het slachtoffer van de overval was een 67-jarige vrouw, eigenaresse van juwelierszaken in Sneek en in Groningen.

Sleutelbos

De vrouw werd op 27 mei vorig jaar in het holst van de nacht in haar woning in Groningen overrompeld. Daarbij werd ze geslagen en geschopt. De overvaller ging er met een sleutelbos vandoor. Aan die bos bungelden ook de sleutels van de juwelierszaken.

Dna

De rechtbank vindt bewezen dat de man de overval heeft gepleegd, al is de sleutelbos niet bij hem aangetroffen en ontkent hij. Het dna van de man is onder de nagels van de vrouw aangetroffen en op een T-shirt dat in de woning lag. Telefoontaps wijzen uit dat de man van Appingedam naar Groningen reisde op die avond, maar hij ontkent in de buurt van de vrouw te zijn geweest.

'Kranig verweerd'

'De vrouw heeft terug geworsteld en zich kranig verweerd, anders had dit heel anders kunnen aflopen', zei de rechter. De vrouw liep onder meer een klaplong en een gescheurde ellepijp op tijdens de worsteling.

Zij vroeg 75.000 euro aan schadevergoeding. De rechtbank wees daarvan 21.603 euro toe.

