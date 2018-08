Acht adressen in Oude Pekela mogen 100.000 euro verdelen

Bewoners van acht adressen van de Lijsterbesstraat in Oude Pekela kunnen hun geluk niet op. Op hun postcode is de Postcodeloterij Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen.

Het geldbedrag moeten de acht onderling verdelen. Eén adres krijgt 27.272 euro, een ander adres krijgt 18.181 euro en de overige zes adressen krijgen ieder 9.090 euro.

Tuin aanpakken

Zo ook Larissa (24). 'Het is geweldig dat we hebben gewonnen. We zijn bezig met het opknappen van ons huis en willen de tuin ook nog doen. Met deze mooie geldprijs kunnen we de tuin nu ook direct aanpakken. Wat er overblijft zetten we opzij voor een vakantie. Waar die naartoe gaat weten we nog niet, maar we verheugen ons er nu al op!'

Buurt-Ton

De Buurt-Ton is naast de PostcodeStraatprijs een vaste prijs van de Postcode Loterij die wekelijks bekend wordt gemaakt. De prijs van 100.000 euro wordt verdeeld over het aantal deelnemers in de winnende postcode. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal meespelende loten.

