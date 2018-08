Groninger 'parels uit Tbilisi' spelen derby net over de grens

De competitie in de Duitse Bezirksliga Weser-Ems brandt aanstaande vrijdag los. VfL Germania Leer speelt een thuiswedstrijd, met als het goed is drie Groningers in het elftal.

De Georgische broers Giorgi, David en Nikky Goguadze maken hun debuut bij de Duitse ploeg. De Bezirksliga is te vergelijken met het niveau van de eerste klasse/hoofdklasse in Nederland. Ze worden in de lokale media aangekondigd als de 'Parels van Tbilisi'.

SC Stadspark en PKC '83

'Een droom komt uit voor mij', vertelt de 25-jarige Giorgi. 'We gaan nu voor het eerst met z'n drieën in één team spelen.' Zelf speelde de oudste van de drie broers bij SC Stadspark, waarmee hij vorig seizoen promoveerde naar de eerste klasse. David speelde in hetzelfde elftal. Nikky was speler van PKC '83.

De eerste wedstrijd tegen TuRa 07 Westrhauderfehn begint vrijdagavond om acht uur. Meteen een derby. 'Er zullen toch zeker zevenhonderd mensen op af komen. Dat is meer dan ik gewend ben bij SC Stadspark.'