Nieuwe meidengroep heeft sterke band met Groningen

Ze hebben ambities te over: de drie meiden die de nieuwe meidengroep Adalyn vormen. Maandagmiddag werd de formatie gepresenteerd.

Ambities of niet, de formatie Adalyn moet het met een klein budget doen, zegt songwriter en manager Frederik Nencke. Hij is eenpitter, maar probeert de formatie Adalyn de komende tijd in de markt te zetten.

'Waar ben ik aan begonnen?'

'Je merkt aan de houding van sommige grote managementbureaus, dat ze liever zaken doen met een grote speler. Soms denk ik ook, waar ben ik aan begonnen?', zegt hij.

De drie meiden herkennen dat wel. 'Het is er lastig, want er is erg veel concurrentie', zegt Yoriko Kruyning. 'Maar we proberen met een eigen identiteit Nederland te veroveren.'

Grote woorden

Grote woorden, maar tot dusver moeten de drie meiden hun brood verdienen in de horeca, als dansdocent en als zangcoach. De droom is er echter wel.

Oproep

Vandaar ook dat de drie dames toehapten op een oproep van Frederik Mencke om een nieuwe meidengroep op te bouwen. Vanuit Zoetermeer en Ede gingen de dames naar Groningen om hun zangcarrière een boost te geven. Voor Yoriko is Groningen geen onbekend terrein.

Dansacademie

'Ik heb hier gestudeerd aan de dansacademie. Groningen is een erg leuke stad. We zijn met z'n drieën ook begonnen in Groningen, met het auditieproces. Het is erg leuk om hier weer te zijn. Groningen voelt weer een beetje als thuis.'

Nieuwe single

Met een nieuwe single moet het binnenkort gaan gebeuren. 'Hold On' komt in het najaar uit. Tot die tijd vullen de dames hun dagen met het uitbrengen van vlogs. En flink oefenen, dat ook.