Lid bewonerscommissie is verdachte van brand in flat Hoogezand

De 43-jarige man die wordt verdacht van brandstichting in een flat aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand, woont in diezelfde flat. Dat bevestigt zijn advocaat. Hij is bovendien lid van de bewonerscommissie van de flat.

De man wordt vooralsnog verdacht van één brand, afgelopen zaterdag.

Tijdschrift in brand

De verdachte heeft tegenover de politie bekend dat hij die ochtend in de kelder van het appartementencomplex een tijdschrift in brand heeft gestoken, het vuur heeft gedoofd en het tijdschrift mee heeft genomen naar zijn woning.

Volgens zijn advocaat Iris Djordjevic stak hij het tijdschrift in brand om zich te verplaatsen in de daadwerkelijke brandstichter. 'De branden hebben hem erg beziggehouden', zegt zij. 'Hij is zelf degene geweest die zich wilde inzetten voor veiligheidsmaatregelen. Hij was erg ongerust over de eerdere branden en hij wilde zien wat er in iemand omgaat als diegene brand sticht.'

'Niets mee te maken'

De advocaat benadrukt dat haar cliënt alle betrokkenheid bij een andere brand in de flat op zaterdag ontkent. Die brand zou op de eerste verdieping hebben gewoed. 'Daar is de brandweer ook voor uitgerukt; met die brand heeft hij niets te maken', aldus Djordjevic.

De verdachte ontkent ook zijn betrokkenheid bij alle andere branden die in de omgeving en in de flat hebben gewoed. De afgelopen weken gingen meerdere auto's in vlammen op, net als een papiercontainer.

In shock

In de flat is geschrokken gereageerd op de aanhouding van een medebewoner. Voorzitter Henk Koetje van de bewonerscommissie zegt 'in shock' te zijn. 'Ik ken hem heel goed, hij komt hier over de vloer. Ik was helemaal tureluurs toen ik het hoorde.'

Slechts verdachte

Advocaat Iris Djordjevic hamert er op dat haar cliënt slechts een verdachte is en niet is veroordeeld. 'Dat iemand een verdachte is, wil niet zeggen dat hij ook dader is', zegt zij. 'De conclusie ze hebben hem en daarmee is het afgedaan, moet niet getrokken worden.'

Ook Koetje benadrukt dat nog niet duidelijk is of zijn medebewoner en vriend de dader is. 'Ze nemen hem niet zomaar mee, maar hij is nog altijd een verdachte', aldus de voorzitter van de bewonerscommissie. 'Hij is nog niet veroordeeld. We zullen moeten afwachten.'

De naam van de verdachte is bij de redactie van RTV Noord bekend. Vanuit privacyoverwegingen is besloten zijn naam niet te publiceren.

