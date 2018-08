Komt het ooit weer goed met het gras op onze gazonnetjes, sportvelden, bermen en natuurgebieden?

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Komt het nog goed met ons gras?

De wortels van het gras staan in de slaapstand. Een of twee buien helpen wel wat, maar zijn absoluut onvoldoende. Er zijn liters water nodig.

2) Mag je een korte broek aan als locoburgemeester?

Een locoburgemeester die in korte broek aan het werk gaat. Kan dat? Of is het een absolute zonde? Locoburgemeester Bé Schollema van Loppersum vindt dat het prima kan. Hij slingerde deze tweet de wereld in:



In Noord Vandaag vertelt Schollema wat hij hiermee wil bereiken, of andere burgemeesters dit ook moeten doen en meer. Ook FC Groningen-directeur Hans Nijland zegt wat hij hiervan vindt.

3) Annies schierste stee

Ronald ging vandaag met mitproater Annie Tak mee. Niet naar de schierste, maar naar haar meest bijzondere plek in de provincie. Dat is een belevingspark in de Oosterparkwijk in de stad dat haar naam draagt.

4) Hans Nijland is een ervaring rijker

Het nieuwe seizoen van FC Groningen start bijna en algemeen directeur Hans Nijland start in ieder geval met een frisse blik na het lopen van een deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Hij liep 140 kilomter in zes dagen.

5) Ronald bij de vakantiemarkt

Ronald nam een kijkje bij de vakantiemarkt in Veendam.