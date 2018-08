Deel dit artikel:











Noordbroeksterbrug in Sappemeer afgesloten De Noordbroeksterbrug in Sappemeer is afgesloten. (Foto: Dennis Venema)

De Noordbroeksterbrug in Sappemeer is afgesloten voor het verkeer. Op borden is te zien dat dit duurt tot en met donderdag 30 augustus.

Volgens een fotograaf rijden meerdere auto's verkeerd. 'In de vijf minuten dat ik hier sta, hebben al tien auto's moeten keren.'