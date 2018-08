Deel dit artikel:











Auto aangetroffen in kolk in natuurgebied (Foto: Huisman Media)

In een kolk aan de Bisschopsweg tussen Blijham en Vriescheloo is maandagochtend een personenauto aangetroffen. Een vrijwilliger van het IVN kolkenproject stuitte op het voertuig in het water. Deze vrijwilligers houden kolken in de gaten en schoon.

Hoe de auto daar terecht is gekomen en hoe lang die er al ligt, is niet duidelijk. Het kolkje ligt in natuurgebied de Gaast. Een bergingsbedrijf heeft de auto in de middag uit het water gehaald en afgesleept. Voor zover bekend zijn er geen personen in het voertuig aangetroffen.