Taakstraf geëist voor man die op agenten inreed

Een 19-jarige man uit Veendam moet voor poging tot zware mishandeling, belediging en bedreiging een taakstraf van 120 uur uitvoeren. Dat eist de Officier van Justitie. De helft van de taakstraf moet wat hem betreft voorwaardelijk zijn.

Ook eist de officier dat de man zijn rijbewijs inlevert voor de duur van een half jaar.

Overleden vriend deed bom barsten

De Veendammer reed op 23 december afgelopen jaar in zijn auto naar de Leidekkerstraat in Veendam. Hij had die avond te horen gekregen dat een vriend van hem was overleden. De betreffende vriend was na drugsgebruik gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plaatse.

Omdat het om een drugsongeval ging, was de woning van de overleden man afgezet. De Veendammer wilde meteen het 9-jarig zoontje van de overleden man opvangen. Volgens getuigen scheurde de man door de straat. Hij wilde naar de woning van de overleden man, die hij naar eigen zeggen als zijn tweede vader beschouwde.

De man mocht de woning niet binnen, vanwege het lopende onderzoek. Ook moest het zoontje door agenten nog worden ingelicht over de dood van diens vader.

'Volledig op zijn plaat'

Daarop ging de Veendammer 'volledig uit zijn plaat', aldus de officier. Hij reed drie keer heen en weer, waarbij vijf agenten opzij moesten springen om niet door de auto geraakt te worden.

Daarbij beledigde en bedreigde hij vier agenten, en zorgde hij voor gevaar op de weg. Uiteindelijk kon de man tot bedaren worden gebracht.

'Zeer trieste dag'

'Het was een zeer trieste dag, in december', zei de officier tegen de verdachte. 'Dat was het voor u, voor het zoontje van uw overleden vriend, maar dat was het ook voor de agenten.'

Hij nam het de man zeer kwalijk dat hij zich zo had laten gaan, met alle gevaren van dien voor de dienstdoende agenten en voor de omstanders. 'Ik begrijp dat u van streek was, maar dit had nooit gemoeten.'

Jeugdstraf

De jongeman moet volgens de officier volgens het jeugdrecht worden bestraft. Niet alleen zijn leeftijd telt daarin mee, maar ook de ADHD-problematiek van de man.

Vier agenten vroegen een schadevergoeding van in totaal 800 euro. De officier vroeg aan de rechters daarvan de helft toe te wijzen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.