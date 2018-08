Door een landelijke telefoonstoring zijn Qbuzz en Arriva telefonisch niet bereikbaar.

De twee vervoersbedrijven zeggen dat zij wel bereikbaar zijn via Twitter en Facebook. Arriva schrijft ook bereikbaar te zijn via de website, Qbuzz is bereikbaar op WhatsApp.

Het is niet bekend bij welke telefoonproviders de storing is. De redactie van RTV Noord heeft geen last van de storing.