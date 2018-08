Vader schuldig aan hennepteelt, zoon krijgt 'rechterlijk pardon'

Voor het kweken van hennep en diefstal van stroom, moet een 61-jarige man uit Ter Apel een taakstraf van 100 uur uitvoeren. De rechtbank vindt dat de hennepteelt van medio 2015 tot februari 2016 bewezen is.

In de schuur van de woning in Ter Apel werden na een melding 30 hennepplanten ontdekt. In de woning stonden 21 stuks. De Ter Apeler werd ook verdacht van het witwassen van een Audi A4. Maar dat achtte de rechtbank niet bewezen en sprak de man daarvan vrij.

XTC-bezit

Tegen de 32-jarige zoon van de Ter Apeler was een werkstraf van honderd uren geëist, wegens medeplegen van de hennepteelt en voor bezit van 1,7 gram XTC. De vier hennepplanten die op diens slaapkamer stonden, gebruikte hij tegen pijn in zijn heup.

Dat had hij overgehouden na een ongeval. Van medeplegen van hennepteelt werd de zoon vrijgesproken.

Rechter strijkt over hart

Ondanks dat de rechtbank het bezit van de XTC bewezen vond, kreeg de zoon geen straf of een geldboete opgelegd. Hij kreeg een zogeheten rechterlijk pardon. Onder meer omdat hij geen strafblad heeft, en hij volledig openheid van zaken gaf. Ook hield de rechtbank rekening met het tijdsverloop in deze zaak.

Ruim 14.500 euro

De 61-jarige vader heeft volgens de rechtbank hennep geteeld uit 'puur geldelijk gewin'. Het verdiende geld, ruim 14.500 euro, moet hij terugbetalen aan de staatskas.