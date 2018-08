Deel dit artikel:











Wegbranden wespennest loopt anders dan gepland (Foto: De Vries Media)

Aan de Wijmersweg in Loppersum is maandagavond brand ontstaan in een heg nadat omwonenden bezig waren met het wegbranden van een wespennest.

Kort na half 8 werd er melding gemaakt van de brand. Omwonenden waren zelf al begonnen met het blussen van de brand. Door snel optreden kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen schuur en garage. Een tiental auto's van een autodealer paal naast de brand liepen geen gevaar, maar werden wel bezaaid met een flinke laag roet. De autogarage zal nog enige tijd aan het boenen zijn om de auto's weer netjes te krijgen.