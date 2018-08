Gemengd estafetteteam met Kromowidjojo vierde in finale

De gemengde Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK zwemmen in Glasgow net naast een medaille gegrepen op de 4x100 meter wisselslag. Ranomi Kromowidjojo, Maaike de Waard, Arno Kamminga en Joeri Verlinden kwamen tot een tijd van 3.45,57 en eindigden als vierde.

Het goud ging naar het Britse team, in 3.40,18. Rusland werd tweede in 3.42,71 en de Italianen verzekerden zich van brons (3.44,85).

'Ik wist dat ik een man naast me had', vertelde Kromowidjojo na afloop tegen de NOS. 'Echt balen dat we vierde worden, maar dit was het maximale.'

Op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio is dit onderdeel voor het eerst in het programma opgenomen.