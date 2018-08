FNV vindt premie van 5.000 euro om UMCG-personeel te behouden een slecht plan

De FNV vindt het een slecht plan van het UMCG om medewerkers in- en rond operatiekamers 5.000 euro premie geven om ze voor het ziekenhuis te behouden. Dat vindt Harma Schrage van vakbond FNV.

Het UMCG wil personeel vasthouden door een bindingspremie van vijfduizend euro uit te loven. Dat geld is bestemd voor medewerkers die in een 'schaarse functie' werken in en rond de operatiekamers.

'We hebben van een paar medewerkers reacties gekregen, die zeggen: dit biedt geen oplossing. Dit biedt wat soelaas voor de korte termijn, en ook dat is maar de vraag', zegt Schrage.

Onderhandelingen

'We waren niet verbaasd op het bod op zich, maar wel omdat we als bonden met de werkgever onderhandelen over de cao', aldus Schrage.

'Het onderhandelen is gestopt op 28 mei. Toen hebben wij een ultimatum gesteld, en daarna is het stil gebleven, en voeren wij nu voor het eerst acties in het UMCG. Daarnaast vinden wij je problemen structureel, en niet incidenteel moet oplossen.'

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

'Er schijnt dus toch redelijk wat geld te zijn om te kijken naar arbeidsvoorwaarden van het personeel. Wij vinden dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, om in de cao's te kijken naar fatsoenlijke loonsverhoging, werkdruk verminderen en mensen duurzaam inzetbaar hun werk laten doen.'

'Ook moeten we kijken naar een generatieregeling. Daarbij kunnen jongere mensen worden aangenomen worden, en oudere mensen voor het werk behouden met wat minder uren. Wij kiezen voor structurele oplossingen, en niet voor incidenteel waarbij je medewerkers tegen elkaar uitspeelt', besluit Schrage.

