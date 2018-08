Deel dit artikel:











'Wij hebben een topoogst': 300 kisten groente voor de voedselbank (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord) (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

'Vroeger zei ik: 'De wereld is verrot', maar daar ben ik echt op teruggekomen.' Appie Wijma uit Opende verbouwt groenten voor de voedselbank. Nu het tijd is om te oogsten, staat hij er niet alleen voor. Zijn jongste hulpje is 14 jaar en de oudste is 87.

'Ik ben zondag naar de kerk in Marum geweest en daar mocht ik een verhaaltje houden. Ik heb om hulp gevraagd en gisteren waren hier meer dan twintig vrijwilligers aan het werk. En het mooie is: vandaag komen ze weer.' Zes ton aardappelen Wijma heeft, ondanks de droogte, een topoogst. 'Ik had gerekend op 1200 kilo aardappelen, maar we hebben zes ton. Ik zat gewoon te zingen op de tractor. De voedselbank heeft helemaal nog geen nieuwe aardappelen, daar eten ze alleen de oude.' Driehonderd kisten voedsel Maar Wijma heeft niet alleen aardappelen. 'Ik heb ook vijfhonderd kroppen sla en honderd kilo tomaten en chinese kool. We kunnen driehonderd kisten naar de voedselbank brengen.' De laatste aardappelen worden dinsdag gerooid en woensdag worden de kisten afgeleverd bij de voedselbank. Lees ook: - Kweker Appie Wijma: 'We sproeien dertig- tot veertigduizend liter water per dag'