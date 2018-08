Smogverwachting: 'Het lijkt niet zo'n vaart te lopen'

'Als ik nu naar de kaarten kijk, kan het vandaag wel eens meevallen.' Volgens Frans Greven van de GGD Groningen loopt het niet zo'n vaart met de smog, die wordt verwacht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor dinsdag een smogwaarschuwing voor het hele land afgekondigd. Maar de meeste mensen zullen er weinig last van hebben, verwacht Greven.

Twee varianten

Smog heb je in twee varianten, legt Greven uit. 'Wintersmog wordt veroorzaakt door de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden. Bij zomersmog gaat het om ozon, die ontstaat door de hoge temperatuur in combinatie met de al aanwezige vervuiling in de lucht.'

Niet te veel inspanning

Voor de meesten onder ons is er weinig aan de hand, zegt Greven. 'Het is vooral lastig voor mensen met een zwakke conditie en astmapatiënten. Zij kunnen het best zich niet te veel inspannen, om te voorkomen dat de ozon diep in het lichaam doordringt. Want dan heb je er meer last van. Sommige mensen moeten misschien wat extra medicijnen gebruiken, als hun arts dat voorschrijft.'

Waarschuwingsdrempel

Al met al loopt het wel vandaag wel los, schat Greven in. 'De waarschuwing van het RIVM is als een weersverwachting. De kans dat het boven die waarschuwingsdrempel komt, is zeker aanwezig, maar zoals ik het nu bekijk, valt het wel mee.'

