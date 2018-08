Rondje Groningen: Een prachtkans voor een internationale student en een printerinkt-veld

De Herestraat in 1975 (Foto: SERC)

Een prachtige kans voor een internationale student, een kaart van de stad Groningen in 1778 en een lofzang voor Groningen Airport Eelde. Dat - en meer - in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Groningen-angst

De 'Groningen-angst' zit er inmiddels in heel Nederland goed in, lijkt het.

2) Mini-Ring Zuid is er al

Toch fijn. Het informatiecentrum over de Ring Zuid is zonder aanzienlijke vertragingen geopend.

3) Groot printerinkt-veld gevonden bij Slochteren

Het satirische medium De Speld schrijft dat er een groot printerinkt-veld is gevonden bij Slochteren. 'Door deze vondst kunnen alle Nederlanders op termijn goedkoop printen, met zowel zwarte inkt als met cyaan en geel.'

4) Oale kaart

Maar omdat deze kaart van stad Groningen in 1778 is ingekleurd, is hij wel lekker makkelijk.

5) Prachtkans voor de internationale student

Teunis slaat alvast een slaatje uit het aankomende kamertekort voor internationale studenten in Groningen.

6) Van een pasta tot de Primark

Deze reizigers gaan lekker op Groningen, al is het maar voor een dagje.

7) Borgercompagniese film op de buis

Dòst is 45 minuten, hartstikke Grunnegs en eenmalig op tv. Hopelijk wat langer op Uitzending Gemist.

8) Lofzang(etje)

Willem Groeneveld <3 Airport Eelde.

9) Nieuw Statenzijl in 't oranje

Als vaste Rondje Groningen-ganger had je vast onze voorliefde voor Groningse kiekjes met een oranje lucht wel door. Nieuw Statenzijl kan natuurlijk niet ontbreken.

10) Valpijp onder de trein

Je mag niet naar het treintoilet als de trein stil staat en daar kan je je meteen iets bij voorstellen, na deze video van Rene Heum vanaf het Hoofdstation.

11) De Herestraat in 1975

Ook in 1975 was de Herestraat in Stad gezellig.

12) Over oude treinen gesproken

Om toch een beetje positief af te sluiten met oude treintechnologie: de prachtige STAR van Veendam naar Stadskanaal.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Duik hier het archief in.