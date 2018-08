Eigenaar Marumer kamelen: 'Door al dat bijvoeren lijkt het wel winter'

Je hebt ze vast wel eens gezien aan de A7 bij Marum: de kamelen van Willem Poelman. Ze verkeren in het gezelschap van onder meer 35 ezels, paarden en dromedarissen. Normaal staan ze in een groen weiland, maar dat is nu anders door de droogte.

Hoe krijgt Poelman al deze dieren gevoerd als er geen gras is?

Van -40 tot +40 graden

'Kamelen lachen om deze temperaturen', begint Poelman. 'Ze kunnen 40 graden prima aan, maar -40 is ook geen probleem. Ze komen uit een gebied waar het heel warm én heel koud kan zijn. Hun vacht past zich prima aan de omstandigheden aan. Als het warmer wordt, gaan ze in de rui. Dan zijn ze helemaal kaal. Naarmate het kouder wordt, groeit de vacht en in de winter hebben ze een heel dikke jas aan.'

Bijvoeren

Normaal heeft Poelman in de zomer voldoende gras om zijn dieren te voeden. Maar dat is dit jaar anders door de droogte. 'We voeren ze bij, net als in de winter', legt Poelman uit. 'Ze krijgen paardenbiks, hooi, wortelen en brood. Daar hadden we niet op gerekend, dus we hebben wel extra kosten.'

Ruim 750 liter water per dag

Maar veel belangrijker dan eten is drinken. 'De waterbakken voor de kamelen en paarden vullen we vijf keer per dag bij. Zij drinken gezamenlijk zo'n vijfhonderd liter per dag', vertelt Poelman. 'Kamelen kunnen in principe drie maanden zonder water, maar dan kunnen ze vervolgens ook 130 liter opdrinken in tien minuten.'

Voor de 35 ezels heeft Poelman ook nog eens 250 liter water per dag nodig. 'Het is hartje zomer, maar met al dat bijvullen en bijvoeren lijkt het voor ons wel winter', lacht Poelman.

