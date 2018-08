Dagenlang niet varen? Oeps: 'gaslek' Winschoterdiep blijkt loos alarm

Het opborrelend gas dat de afgelopen week in het Winschoterdiep tussen Zuidbroek en Scheemda werd waargenomen blijkt niet afkomstig uit een lekkende leiding, maar een natuurlijk verschijnsel.

Geen aardgas, maar moerasgas dus. Alle voorzorgsmaatregelen die vorige week werden genomen, blijken achteraf dus niet nodig.

Afgesloten voor de scheepvaart

Het Winschoterdiep tussen Zuidbroek en Scheemda werd vorige week uit voorzorg afgesloten voor de scheepvaart. Gasunie ging ervan uit dat een lekkende gasleiding onder de bodem van het kanaal de oorzaak was.

Na een paar dagen werd de stremming opgeheven, maar schippers moesten wel hun snelheid aanpassen. Dat is dus niet meer nodig.

Geen vergissing

'Het is niet echt een vergissing, maar wel loos alarm', zegt Hans van der Velden, woordvoerder van Gasunie.

'De metingen gaven in eerste instantie aan dat het best eens om aardgas zou kunnen gaan. Dan treden bij ons automatisch alle veiligheidsscenario's in werking. Maar toen bleek dat het ging om moerasgas hebben we weer afgeschakeld.'

Borden weggehaald

De pontons die al waren aangerukt om het lek boven water te krijgen, worden weer weggehaald. Hetzelfde geldt voor de waarschuwingsborden die de provincie had geplaatst.

Lees ook:

- Gaslek is niet dicht, maar 'toch is Winschoterdiep veilig'

- Lek in gasleiding Winschoterdiep: scheepvaartverkeer gestremd