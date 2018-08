Deel dit artikel:











Spoedoverleg over legionella op woonschepen in Stad Woonschepenhaven (Foto: Google Street View)

Op het stadhuis in Groningen vindt op dit moment spoedoverleg plaats over een legionellabesmetting in de Woonschepenhaven in de stad.

De bacteriën zouden in groten getale in de drinkwaterleidingen naar woonboten zitten. Koud water van 25 graden De leidingen lopen door ondiep water. Door de warmte is de watertemperatuur van de 'koude kraan' opgelopen tot 25 graden, blijkt uit onderzoek. De legionellabacterie gedijt het best in water dat tussen de 25 en 60 graden is. Niet douchen en koken Volgens bewoners van woonboten blijkt uit onderzoek dat in de leidingen een 'zeer grote overschrijding van de kritische waarde' is geconstateerd. 'We maken ons grote zorgen', laat de bewonersorganisatie weten. Ze adviseert aan bewoners om water voor gebruik te koken en niet te douchen. Tijdens het douchen kun je de bacterie inademen. We maken ons grote zorgen Bewonersorganisatie Griepverschijnselen In de woonschepenhaven zou sprake zijn van de lichte variant van legionella. Die variant kan leiden tot griepachtige verschijnselen. Zwaardere besmettingen kunnen leiden tot veteranenziekte, een longaandoening. Die ziekte kan dodelijk zijn. Update 10.47 uur: Aanvankelijk hadden we een foto van de aanlegplek in de buurt van de Praxis bij het Damsterdiep bij dit verhaal. De locatie en foto zijn nu aangepast.