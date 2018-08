Verschillende stenen langs de kade in Musselkanaal: 'Dit kan toch niet?'

Meer dan vijf jaar duurde het verbeteren van de kademuur langs het water in Musselkanaal. Eind juli werd de muur na meerdere missers eindelijk goed opgeleverd. Maar nu is er een nieuwe ergernis: de parkeerplekken.

Daarvoor zijn verschillende kleuren stenen gebruikt. Grijs en rood door elkaar heen.

Het is bewoner Hans de Jonge uit Musselkanaal in het verkeerde keelgat geschoten. Vrijdagmiddag is het straatleggen afgerond, en nu blijkt dat er twee verschillende kleuren stenen zijn gebruikt.

'Je moet bijna lachen'

'Dit ziet er niet uit', briest De Jonge. 'Dit is al de zoveelste keer dat het misgaat. Het herstel van de kademuur speelt al meer dan vijf jaar, en we hadden gedacht dat het nu klaar zou zijn. Maar als je nu naar de parkeerplaatsen kijkt, moet je bijna lachen. Dit kan toch niet?'

De Jonge neemt het naar eigen zeggen op voor uitbaters Peter Rolfes en Sharon van Zuijlekom van café-restaurant De Gelegenheid. Zij waren vorige week nog blij met het herstel van de kademuur.

'Dat hebben ze ook goed gedaan, maar dit niet', vervolgt De Jonge. 'Ik wil niet op elke slak zout leggen, maar Peter moet hier zijn brood verdienen. Dit had allang goed geregeld kunnen zijn.'

Het begon allemaal met verschillende kleuren stenen, en nu eindigt het ermee Klaas Pals - D66

'Hoe kan dit?'

Fractievoorzitter Klaas Pals van D66, die meerdere keren aandacht vroeg voor de staat van de kademuur in Musselkanaal, vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. 'Het begon allemaal met een kademuur die met verschillende kleuren stenen was gerestaureerd. Nu eindigt het met verschillende kleuren stenen op de parkeerplaats. Ik wil graag weten hoe dit kan.'

Pals is niet de enige die zich druk maakte om de Musselkanaalster kademuur. Eerder vroeg toenmalig raadslid Monique Kroom (PvdA) zich ook af hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Reactie

Wethouder Goziena Brongers is door vakantie niet in staat om te reageren, meldt een woordvoerder. Donderdag hoopt de gemeente Stadskanaal meer te weten over de situatie.

