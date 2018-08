Lopend Vuur: Ik kijk uit naar de regen

Nog één dag en dan zijn de extreem hoge temperaturen (voorlopig) voorbij. Dan duikt het kwik in Groningen tussen de 24 of 27 graden.

Sinds half juli zitten we bijna permanent in een hittegolf en hebben we te maken met extreme droogte. De komende dagen wordt het voor het eerst sinds die periode, wat koeler.

Vanaf morgen zijn de temperaturen lager én neemt de kans op regen toe. Ons Lopend Vuur vandaag:

Één dag, twee stellingen

Gisteren hadden we min of meer twee dagstellingen. Ons Lopend Vuur was ´Een ongeluk filmen op de snelweg? We glijden af met ons fatsoen´. Van de 4095 stemmers is 98 procent het ermee eens.

In een apart artikel vroegen we ook: Een burgemeester in korte broek, mag dat? Daarop stemden 4570 mensen. 68 procent vindt dat het mag.