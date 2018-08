Groningse in Indonesië: 'We zijn als een gek de straat op gerend'

'Je schudt heen en weer. Je hebt het gevoel dat je dronken bent, want je kunt niet stevig op je benen staan.' Anita van Leeuwen en haar man zitten op het Indonesische eiland Bali en zij hebben de aardbeving op Lombok goed gevoeld.

'We zaten in het restaurant en hadden ons eten net op. We wilden nog een kopje koffie bestellen toen het begon te trillen. Ik zei tegen mijn man: 'Hé, hier klopt iets niet'. Vlak daarna kwam puin uit het plafond naar beneden. We zijn als een gek de straat op gerend met ik weet niet hoeveel andere mensen', vertelt Van Leeuwen.

In alle staten

De beving duurde tien à vijftien seconden, schat Van Leeuwen. 'We zijn naar het hotel gegaan om een tasje klaar te maken met alle belangrijke papieren voor het geval dat. Er was namelijk ook een tsunamiwaarschuwing. Toen kwam er een naschok en iedereen was in alle staten. Het was heel apart. We zitten driehonderd kilometer van Lombok. Als je daar zit, moet het helemaal verschrikkelijk zijn.'

Er waren meer dan honderd naschokken Anita van Leeuwen

Naschokken

De eerste nacht na de beving heeft Van Leeuwen nauwelijks geslapen. 'Er waren meer dan honderd naschokken. Je ligt te wiebelen in je bed.'

Inmiddels gaan veel dingen weer 'z'n gangetje', zegt Van Leeuwen. 'Mensen zijn weer aan het surfen en doen leuke dingen. Maar wij hebben wel constant de tv aan op onze kamer. Vandaag hebben ze nog iemand levend onder het puin vandaag gehaald. Dit is niet leuk om mee te maken.'

Naar huis of toch blijven?

Van Leeuwen en haar man zouden nog zeven dagen op Bali blijven en dan drie dagen op familiebezoek gaan in Jakarta. 'Maar we twijfelen of we blijven', zegt ze. 'Vorige week was er ook al een aardbeving. Er zijn al mensen naar huis gegaan omdat hun vakantie verpest is.'

'Wij denken er nog even over na', besluit ze.