Gemeente: 'Bewoners woonschepen kunnen gewoon drinken en douchen' De Woonschepenhaven, op de hoek van Eemskanaal en Van Starkenborghkanaal (Foto: Bing Maps) De Woonschepenhaven (Foto: Google Street View) (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

De gemeente Groningen laat dinsdag monsters nemen op verschillende plaatsen in het waterleidingsysteem in de Woonschepenhaven in Groningen. Daarmee wordt het water getest op legionella.

Dat is de uitkomst van het spoedoverleg tussen gemeente, Waterbedrijf en GGD. In ieder geval één geval Bewoners lieten eerder zelf onderzoek doen naar de waterkwaliteit op een van de woonschepen. Daaruit bleek dat het kraanwater een temperatuur had van 25 graden en dat er op één van de schepen sprake was van legionella. Het nieuwe onderzoek moet duidelijk maken of de bacterie ook elders in de woonschepenhaven is te vinden. Risico De gemeten legionella vormt geen direct gevaar voor de volksgezondheid, blijkt uit dat eerdere onderzoek. Wel is het een 'signaal van potentieel risico' aldus een woordvoerder van de gemeente. De resultaten van het onderzoek worden over enkele dagen verwacht. Drinken en douchen kan Bewoners kunnen ondertussen het drinkwater op de woonschepen gewoon drinken en ook blijven douchen, stelt de gemeente. Wel wordt geadviseerd de kraan te laten doorlopen als je op vakantie bent geweest. Lees ook: - Spoedoverleg over legionella op woonschepen in Stad