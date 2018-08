Hoe kwetsbaar is de FC financieel gezien? Een overzicht

Het nieuwe eredivisieseizoen staat weer voor de deur, de FC kan zondag aantreden tegen Vitesse en daarom klopt vol verwachting ons hart over wat 'we' gaan doen en meemaken dit seizoen. Maar hoe staat de FC er financieel gezien eigenlijk voor?

Gisteren werd bekend dat de FC in de begroting van komend seizoen worden ruim 16 miljoen euro aan inkomsten en 19 miljoen euro aan uitgaven verwacht. Een tekort dus van 3 miljoen euro. En dat gaat al een aantal jaar zo. Klinkt nait best. Is dit ernstig?

Transferopbrengsten beïnvloeden bedrijfsresultaat

Als je kijkt naar hoeveel winst of verlies de FC de afgelopen jaren heeft gemaakt, dan valt op dat de zogenoemde vergoedingssommen (het geld dat met de transfers van spelers is gemoeid) voor een groot deel bepalen of de FC in een seizoen winst of verlies maakt.

De grafiek laat vanaf 2009 tot en met 2017 zien dat op één seizoen na geen winst is gemaakt als we de vergoedingssommen niet meenemen. In het seizoen 2015/2016 nam de FC deel aan de Europa League. Deze deelname heeft in dat seizoen zo'n 4 miljoen euro in het laatje van de club gebracht. De rest van de seizoenen van de afgelopen tien jaar is verlies gemaakt.

Maar als we de aan- en verkoop van spelers wél meenemen, dan heeft de FC wel een aantal seizoenen zwarte cijfers kunnen schrijven.

Tekst loopt verder onder de grafiek. Het afgelopen seizoen zit nog niet in deze grafiek, omdat het jaarverslag van vorig seizoen nog niet is uitgebracht en een gedetailleerd overzicht ontbreekt.



Neemt de FC niet een risico door financieel zo sterk afhankelijk te zijn van de verkoop van spelers? Volgens directeur Hans Nijland is het verkopen van spelers onderdeel van het betaalde voetbal. 'Maar het is inderdaad een spanningsveld.'

Als je een goed seizoen maakt, dan wordt de transferwaarde van spelers hoger. Dat biedt wel enige houvast, moet ik zeggen Hans Nijland, directeur FC Groningen

Ook maakt Nijland zich zorgen over dat de FC de laatste jaren met een financieel tekort aan het seizoen begint. 'De meest ideale situatie zou zijn als je je seizoen start met de financiën in balans of met een kleine winst, buiten de aan- en verkoop van spelers om. Maar als je een goed seizoen maakt, dan wordt de transferwaarde van spelers hoger en dat biedt wel enige houvast, moet ik zeggen.'

Seizoenkaarten

Ook de verkoop van seizoenkaarten brengt geld in de kassa. Kijken we naar hoe vol het stadion de afgelopen seizoenen zat dan zien we dat het aantal bezette stoelen al een tijd niet zo hoog is als in het seizoen 2011/2012. Toen zat de Euroborg volgens de FC voor 98 procent vol. Met wat schommelingen is dat gezakt naar 87 procent in 2016/2017. En voor komend seizoen zijn er zelf minder dan tienduizend seizoenskaarten verkocht. De laatste jaren schommelde het aantal tussen de 12 en 14 duizend.

Er moet in het stadion een sfeer ontstaan waar mensen bij willen horen Hans Nijland

Hoe kijkt Nijland hiernaar? 'Dit is het laatste wat je wilt, maar ik wil het ook omdraaien. Ik wil benadrukken dat ik hartstikke blij ben met seizoenkaarthouders die hun kaart hebben verlengd én met nieuwe seizoenkaarthouders. Er moet in het stadion een sfeer ontstaan waar mensen bij willen horen. Het liefst door zoveel mogelijk mensen met een seizoenkaart, maar als dat supporters zijn die incidenteel kaarten kopen, dan is dat mij ook best.'

In deze grafiek ontbreekt het afgelopen seizoen, omdat het jaarverslag van vorig seizoen nog niet is gepubliceerd.



