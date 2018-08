Gedupeerden mijnbouwschade krijgen rente over hun schadebedrag

Iemand die een schadevergoeding krijgt voor schade door de gaswinning in Groningen, krijgt twee procent wettelijke rente over het toegekende schadebedrag. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) besloten.

De rente begint te tellen vanaf het moment dat de schade is ontstaan.

Compensatie

'Er zit vaak ruime tijd tussen de schademelding en de uitkering', zegt voorzitter Bruno van Ravels van de TCMG. 'De wettelijke rente is een compensatie voor het nadeel dat de schadevergoeding zo laat wordt uitgekeerd.'

Van Ravels geeft een voorbeeld: 'Stel iemand heeft precies een jaar geleden een scheur ontdekt en wij betalen precies een jaar daarna 5.000 euro aan schade. Dan krijgt de melder twee procent rente en dus honderd euro compensatie.'

In aardig wat gevallen duurt het uitkeren van de schade langer dan een jaar. De wettelijke rente geldt voor ieder jaar dat de schademelder wacht op de vergoeding, vanaf het moment dat de schade dus is ontstaan. Als dat drie jaar is, dan is de rente dus drie keer twee procent over het schadebedrag.

Ruim drie ton

Op dit moment heeft de TCMG zo'n 125 besluiten genomen. In totaal heeft het instituut de afgelopen vier maanden ongeveer 350 duizend euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

'Het is zo'n 3.500 euro gemiddeld', aldus Van Ravels. 'Maar dat zal wel wat hoger worden, want we concentreren ons nu op eenvoudigere schades en er komen ook nog grotere schades.'

