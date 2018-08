Forum voor Democratie wil niet samenwerken met Groningse oud-PVV'er

Statenlid Ronald Kaatee niet hoeft te rekenen op een actieve positie bij Forum voor Democratie. Het statenlid dat met ruzie wegging bij de PVV in provincie Groningen, 'kan dan beter een eigen partij oprichten'.

Dat zegt Forum voor Democratie-woordvoerder Jeroen de Vries.

Wens mee te doen in gemeente Groningen

Kaatee, Provinciale Statenlid van de PVV, zocht al langer naar mogelijkheden om met het Forum voor Democratie of een eigen partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Groningen-Haren-Ten Boer in november. Dat kwam omdat het onduidelijk was of PVV hier mocht meedoen.

Fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV liet Kaatee weten dat hij de 'dubbele agenda' van Kaatee niet kon waarderen. Daarop stapte Kaatee uit de partij. Afgelopen weekend werd hij lid van FvD.

We zitten niet te wachten op mensen die vanuit een conflictsituatie komen Jeroen de Vries - FvD

Samenwerking uitgesloten

'Iedereen mag lid worden van het Forum voor Democratie, zegt De Vries. 'Maar een samenwerking met Kaatee is uitgesloten. We zitten niet te wachten op mensen die vanuit een conflictsituatie bij een andere partij voor ons willen beginnen. Of op mensen die al publieklijk voorsorteren op een rol bij FvD.'

'We zullen hem niet op de lijst zetten voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar en zullen ook niet lokaal samenwerken', aldus de woordvoerder.

Geen eigen partij

Het Forum voor Democratie benadrukt niet mee te gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen in november. De partij richt zijn pijlen op de provincie volgend jaar maart.

Inmiddels heeft de PVV hier wél groen licht gekregen van haar Haagse afdeling om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Kaatee zal daar niet (meer) op de lijst staan.

Hoewel de politicus eerder aangaf een eigen partij op te richten als andere opties wegvielen, zegt hij nu iets anders. 'Dat ben ik niet van plan.'

