Machinist over spoorlopers: 'Mensen hebben geen idee wat het effect is'

'Ik maak het regelmatig mee dat mensen een stukje willen afsnijden door over het spoor te lopen of dat ze bramen plukken langs het spoor. Vanuit de verte kan ik niet zien wat zij van plan zijn en of zij doorhebben dat er een trein aan komt.'

De Groningse machinist Gerrie Doornbos van de NS ziet geregeld spoorlopers. 'Dat is altijd weer schrikken', zegt hij.

Geel vestje?

'Ik zie in de verte iets bewegen. Medewerkers van ProRail zijn te herkennen aan een geel vestje, dus als ik dat zie ben ik al wat rustiger. Maar als het een persoon is die niet op het spoor thuishoort, ben ik een stuk scherper', vertelt hij.

Buiten het feit dat je als machinist heel erg schrikt, heeft het veel effect op de dienstregeling Gerrie Doornbos - machinist

Schrik en vertraging

'Ik zet dan een noodremming in', vervolgt Doornbos. Als ik dichterbij kom, doe ik een alarmoproep. Dan zijn andere treinen in de buurt ook gewaarschuwd. Die machinisten moeten dan ook afremmen tot veertig kilometer per uur. Het gevolg is dat meerdere treinen vertraging oplopen. Dus buiten het feit dat je als machinist heel erg schrikt, heeft het veel effect op de dienstregeling.'

In het ergste geval wil iemand voor de trein springen. 'Als je op tijd kunt remmen, dan stap je uit en ga je met zo'n persoon in gesprek. Dan weet je dat je het eerste half uur niet klaar bent. Je moet ook wachten tot iemand van de politie of ProRail er is. Het kan zijn dat je daarna helemaal niet in staat bent om verder te rijden.'

Doornbos klopt af: 'Gelukkig heb ik een aanrijding nog altijd weten te voorkomen.'

