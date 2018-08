Grant Sitton maakt selectie Donar compleet

De kampioensploeg van vorig seizoen; de nieuwe selectie is nu compleet (Foto: RTVNoord/Karel-Jan Buurke)

De Amerikaan Grant Sitton speelt komend seizoen voor landskampioen basketbal Donar. Daarmee is de selectie van coach Erik Braal compleet.

Sitton (25) komt over van BC Prievidza in Slowakije. Hij speelt op de forwardpositie, is 2.06 meter en weegt 80 kilo.

Donar omschrijft Sitton als een speler 'met een uitstekend schot, hoge percentages en goed spelinzicht'. 'Daarnaast is het een snelle en wendbare speler die zijn lengte effectief gebruikt.'

Volledige selectie

De selectie van Donar bestaat uit twaalf spelers: Grant Sitton, Teddy Gipson, Jason Dourisseau, Jordan Callahan, Arvin Slagter, Sean Cunningham, Drago Pasalic, Thomas Koenis, Tim Hoeve, Rienk Mast, Jobi Wall en Shane Hammink.



Uithuizen

Het eerste moment voor de fans om de selectie van Donar aan het werk te zien, is tijdens de oefenwedstrijd tegen De Groene Uilen in Uithuizen

