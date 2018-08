Deel dit artikel:











FC Groningen heeft begrotingstekort en gaat voor het linkerrijtje De selectie van FC Groningen (Foto: JK Beeld)

FC Groningen mikt in het komende voetbalseizoen op een plaats bij de eerste negen. 'We willen zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Je moet meespelen in het linkerrijtje', zegt trainer Danny Buijs.

'Met deze selectie, club en achterban moeten we in het linkerrijtje spelen', maakte Buijs de ambities van de FC bekend op de jaarlijkse persdag. Buijs, die debuteert als trainer in het betaalde voetbal, wil met Groningen vooral vooruit spelen. 'Als we negentien keer een bal terugspelen ben ik in staat om zelf mijn schoenen weer aan te trekken', zegt de oud-speler van onder meer Groningen en Feyenoord. Vitesse Groningen begint de competitie komende zondag met een uitwedstrijd tegen Vitesse. 'Vitesse is een goede ploeg, maar ik vind onze selectie niet minder', zegt Buijs. Tekort van drie miljoen Algemeen directeur Hans Nijland maakte tijdens de persdag bekend dat Groningen voor komend seizoen een tekort op de begroting heeft van drie miljoen euro. In totaal is de begroting ongeveer zestien miljoen euro. Ook vorig jaar had de FC een tekort op de begroting, maar eindigde het door de inkomsten uit transfers toch met een positief saldo. Het eigen vermogen van de club bedraagt momenteel zo'n vijf miljoen euro. 'En de selectie vertegenwoordigt een goede transferwaarde', stelt Nijland, die erop rekent dat het gat in de begroting na het seizoen gedicht kan worden door de verkoop van spelers.

Robben opent Topsportzorgcentrum Op de persdag werd verder bekendgemaakt dat het Topsportzorgcentrum wordt geopend door Arjen Robben. Dat gebeurt op 13 oktober.