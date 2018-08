Agent pakt in vrije tijd autodief in Meerstad

De dief werd gepakt door een agent in diens vrije tijd (Foto: Google Street View)

Een politieagent in zijn vrije tijd heeft vannacht voorkomen dat een autodief er met een bolide vandoor ging in Meerstad.

Even voor twee uur 's nachts zag de agent 'een man in een auto stappen die niet van hem was', zegt een politiewoorvoerder tegen RTV Noord. De agent overliep de dief.

De politie hield de 53-jarige Stadjer aan en doorzocht ook zijn huis, op zoek naar sporen van andere misdaden.

Geen poging tot vandalisme

'De verdachte bekende de autodiefstal. Het lijkt niet te maken te hebben met het vandalisme op de P+R's in onder andere Meerstad', zegt de woordvoerder. 'Het past ook niet helemaal bij die vernielingen. Dit was geen vandalisme of inbraak, maar een poging tot diefstal.'

