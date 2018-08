Buurtbewoner Hoogezand: 'Ik hoop dat de verdachte verhuist'

De bewoners aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand reageren wisselend op het nieuws dat een van hun flatbewoners wordt verdacht voor de branden in hun buurt.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



1) Verhuizing Hoogezand

De verdachte ontkent zijn betrokkenheid bij alle andere branden die in de omgeving en in de flat hebben gewoed, maar daar denkt niet iedere buurtbewoners hetzelfde over. Wij namen poolshoogte.



2) Ophef om Legionella

Ophef in de woonscheephaven in de stad Groningen. Er is sprake van legionella in het water en de gemeente zegt dat het niet gevaarlijk is, maar is dat ook zo? De bewoners zijn er niet gerust op.



3) Teloorgang van Ranomi?

Ranomi Kromowidjojo start vandaag bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Glasgow niet op de 100 meter vrij. Ze schijnt niet in vorm te zijn. Is dit het begin van het einde?



4) Bloeiende Agave

Ooit eens een Agaveplant gezien? Laat staan eentje in bloei? Nou, in Scheemda staat er één. De plant is maar liefst zes meter hoog en komt in een van de komende dagen tot bloei. En dan...