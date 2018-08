Afkeurende reacties op bindingspremie UMCG

Het Martiniziekenhuis, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zien niks in de bindingspremie van het UMCG. Die laatste partij keurt de maatregel zelfs af.

Dinsdagochtend gaf de FNV al aan niks te zien in de manier waarop het UMCG medewerkers probeert in- en rond operatiekamers te behouden. Het ziekenhuis wil bepaalde medewerkers die een 'schaarse functie' hebben overhalen om minimaal drie jaar te blijven. In ruil daarvoor krijgen zij elk vijfduizend euro.

Afkeuring



De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is het meest stellig van alle partijen. Wim Bos van de NVZ: 'Een maatregel als deze is formeel toegestaan, maar wij zijn hier geen voorstander van. Wij keuren het daarom ook af. Ik kan mij voorstellen dat bij personeel van andere ziekenhuizen reuring ontstaat van 'waarom krijgen wij dit niet?'. Het is gewoon niet handig.'

De NFU is iets voorzichtiger. De federatie: 'Dit is geen ideale situatie, maar wij laten het besluit aan het ziekenhuis zelf'.

Martiniziekenhuis aan zet

Het Martiniziekenhuis denkt dat de maatregel van het UMCG geen zoden aan de dijk zet. Hans Feenstra, bestuursvoorzitter: 'Dit lijkt mij niet de oplossing voor het probleem. Een financiële bonus geven werkt eigenlijk niet of heel kort en heel beperkt. Mensen kiezen toch altijd voor de werkomstandigheden en de organisatie. Ik geloof niet dat dit zal werken.'

De maatregel van het UMCG zet het Martiniziekenhuis wel aan het denken. Het Martiniziekenhuis wil namelijk uitbreiden, terwijl er een schaarste is aan specialistische verpleegkundigen, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Het wordt de komende jaren in elk geval dus niet mogelijk om personeel weg te plukken bij het UMCG.

Feenstra: 'Wij zijn aan het nadenken wat ons passend antwoord hierop gaat worden. Ik kan hier nog niks concreets over zeggen, maar wij hebben wel het voornemen dat binnen enkele weken duidelijk te hebben.'

Ook 5.000 euro?

Op de vraag of Feenstra ook cheques van 5.000 euro gaat geven, antwoordt hij: 'Dat hoort u mij niet zeggen. Ik snap de vraag, maar zo ver ben ik nog niet. Wij denken na over een antwoord, meer dan dat kan ik niet zeggen.'

