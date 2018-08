LTO Noord hoopt op Europees 'ja' voor verbouwen veevoer

Boerenorganisatie LTO Noord is blij met de door minister Carola Schouten aangekondigde steun voor boeren met schade door de droogte.

'Het is goed dat de minister anticipeert op de situatie zoals 'ie is, namelijk dat het een ramp voor de agrarische sector is', zegt Alma den Hertog van LTO Noord. De boerenorganisatie opperde vorige week een aantal maatregelen. Schouten onderneemt hierop actie.

Ontheffing bij Europese Commissie

De minister heeft inmiddels bij de Europese Commissie een ontheffing aangevraagd, waardoor boeren veevoergewas mogen verbouwen in plaats van de 'verplichte kost' vanuit Europa.

Een snel antwoord is gewenst, stelt Den Hertog, want boeren staan op het punt weer iets nieuws in te zaaien. Maar mag dat gras zijn of niet? 'De eerste oogsten zijn van het land af, dan moeten we wel weten waar we aan toe zijn.'

Overbruggingskrediet

De meest concrete maatregel is een zogenaamd overbruggingskrediet, dat ervoor moet zorgen dat boeren het uit kunnen zingen tot het uitkeren van de Europese toeslagen aan het einde van het jaar.

Volgens Den Hertog is het een laatste strohalm als een boer het hoofd echt niet meer boven water kan houden. 'Je hebt er dan weer een krediet bij en daar staat niemand om te springen. Voor mensen die in betalingsnood komen, zou dit een noodoplossing kunnen zijn. Maar', zo plaatst Den Hertog een kanttekening aan het krediet, 'er staat niet bij of er ook rente verschuldigd is. '

Verschillende factoren

Bij wie het water daadwerkelijk tot de lippen staat is volgens haar niet te zeggen. Het hangt af van verschillende factoren, zoals grondsoort, gewassoort en of er wel of niet mag worden beregend.

'Zelfs tot wanneer je een gewas hebben gezaaid, kan het verschil maken. Wij hebben zelf eerst een oogst gras eraf gehaald en daarna het mais gezaaid. Dat staat nu in bloei en krijgt misschien net op tijd zijn regen. Dat is een kwestie van mazzel.'

Den Hertog hoopt dat met het verruimen van de datum van mest uitrijden naar halverwege september boeren 'een extra kans op een extra oogst' is.

