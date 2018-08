Tieners beroven meisjes in fietstunnel: werk- en celstraf geëist

Vier meisjes werden op 1 november vorig jaar lastiggevallen en beroofd in een fietstunnel in Delfzijl. Tegen drie verdachten van 14, 15 en 16 jaar uit Delfzijl eiste het Openbaar Ministerie dinsdag werk-, cel- en leerstraffen.

Door Annemiek Meijer

De drie stonden vanwege hun leeftijd achter gesloten deuren terecht bij de rechtbank in Assen. De tieners maakten deel uit van een groepje van vijf jongens. Twee medeverdachten van 14 en 15 uit Holwierde en Delfzijl staan volgende week donderdag terecht.

Geen geld, maar donuts

De meisjes werden door het vijftal gedwongen af te stappen in het tunneltje. De jongens zetten hun fietsen op slot, pakten de fietssleutels af en eisten geld. Ook doorzochten ze de tassen en zakken van de meisjes.

De 14-jarige kneep volgens de officier van justitie bovendien van de slachtoffers in haar borst. Twee slachtoffers meldden ook dat ze waren geslagen. Dat hebben de drie die dinsdag terechtstonden volgens de officier niet gedaan.

Uiteindelijk maakten de jongens geen geld buit. Het bleef bij twee donuts, die ze in de tas van een van de meisjes vonden.

Strafeisen

Tegen alle drie eiste de aanklaagster honderd uur werkstraf en veertig uur leerstraf. Daarbij eiste ze voorwaardelijke jeugddetentie, variërend van twee tot zes maanden, en begeleiding en training van de reclassering. Werken ze niet mee dan moeten ze, als het aan de officier ligt, alsnog zitten.

Inbraak bij Fivelcrossers

De jongste twee verdachten hebben volgens de officier ook ingebroken in het clubgebouw van bmx-club FFC De Fivelcrossers in Appingedam. In de nacht van 2 op 3 oktober vorig jaar stalen ze daar onder meer een bmx-fiets, crosskleding en eten en drinken uit de kantine.

Van de 16-jarige kan de aanklaagster niet bewijzen dat hij ook heeft ingebroken, wel vindt ze heling bewezen: hij had gestolen snoep en frisdrank in zijn bezit.

Nog meer geweld

De drie Delfzijlsters worden ook verdacht van openlijk geweld in Appingedam eind maart dit jaar. Samen sloegen en trapten ze één slachtoffer. Wat de aanleiding voor het geweld was, is – net als bij de straatroof - niet bekend. Omdat de verdachten minderjarig zijn, geeft het Openbaar Ministerie weinig informatie over de zaak.