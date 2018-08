Bloeit Harries agaveplant voor het eerst in 35 jaar?

Zo'n 35 jaar lang stak Harrie Abbes uit Scheemda ziel en zaligheid in het vertroetelen van zijn agaveplant. Het wachten wordt beloond, want door het extreme weer lijkt de agave voor het eerst te gaan bloeien.

'De stengel is zes meter hoog en er staan al bloemknoppen in. Je ziet 'm elke dag groter worden', zegt Abbes, die regelmatig de ladder beklimt om te kijken hoe het met zijn bijzondere plant gaat. 'Dit is mijn hobby, een uit de hand gelopen hobby.'

Van Mexico naar Scheemda

De stengel staat temidden van meerdere exotische planten en bomen. De achtertuin wordt door Abbes gekscherend 'klein Thailand' genoemd. 'De agave komt oorspronkelijk uit Mexico', vertelt hij. 'Dat 'ie hier zo lijkt te gaan bloeien, dat gebeurt nooit. Nou ja, misschien in de Hortus.'

De tuin van Harrie. Eigen foto



Maar hoe komt iemand uit Scheemda bij een plant uit Mexico? 'Ik ging met mijn ouders vaak naar warme landen', zegt Abbes. 'En mijn moeder was veel met tropische planten bezig.'

Agave mee naar huis

Op een gegeven moment komt hij op een kwekerij te werken. Daar brengt hij zijn passie voor de flora in de praktijk. Op een gegeven moment wordt de agave te groot voor een potje. Abbes besluit hij de plant in de volle grond in zijn achtertuin te zetten. 'Met de gedachte: als hij de winter niet overleeft, is het 'pech gehad'.'

In de winter pak ik de plant in in plastic en zet er een kacheltje onder Harrie Abbes

Dat loopt even helemaal anders, want Abbes kan een langzame dood niet over zijn hart verkrijgen. Hij doet wat hij sindsdien ieder jaar doet. 'In de winter pak ik de plant in in plastic en zet er een kacheltje onder. In het voorjaar haal ik het plastic er weer af.'

Of de liefde voor de agave na dertig jaar leidt tot een bloeiperiode is overigens nog wel onzeker. 'Het wordt slecht weer, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat.'

De agave is dood, lang leve de agave

Mocht het weer daadwerkelijk zorgen voor het ontluiken van de bloemen, dan betekent dat na 35 jaar ironisch genoeg meteen het einde voor de zes meter hoge plant. 'In de winter worden de bladen slap en valt de stengel om.' Maar... er is nog hoop. 'Hij laat dan nog zaadjes los, die je weer kunt zaaien.' Wie weet wat de zomer van 2019 brengt....

Bekijk hier een filmpje van de indrukwekkende plant van Abbes