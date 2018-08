Rondje Groningen: Pas jij bij Vindicat?

... of ben je in de wieg gelegd voor Cleopatra? (Foto: Victor van Werkhooven/ Flickr CC)

Ben je in je hart een echte Vindicater, of pas je meer bij een minder comformistische studentenvereniging? Met een test van de gemeente kun je dat helemaal zelf uitzoeken. Dat en nog veel meer in Rondje Groningen.

1) Zeiken over de korte broek

Columnist en DWDD-voordrager Nico Dijkshoorn doet nog even een duit in het zakje over de korte-broek discussie. 'Ik zie iedere korte broek om een mannenkont ouder dan 35 jaar als een regelrechte provicatie.' En: 'Je huisverzakking valt wel mee, zo te zien, in je vrijetijdsbroekje.'

In Groningen pruimen we zelfs een burgemeester in een korte broek trouwens prima. Kloar.

2) 'Groningen is geen ruïne, maar een topbestemming'

Nog een krantenartikel dat de wenkbrauwen doet fronzen. Columniste Wilma Klieskamp trekt een parallel tussen Middelstum en een Italiaans dorpje.

3) Negen meter Lenin. Waarom ook alweer?

Erfgoedstem herinnert nog even aan het verhaal achter het metershoge Lenin-beeld in Bad Nieuweschans:

4) Weer een nieuw biertje uit gemeente Gronigen

Na Martinus Bier, BAX Bier, Brouwerij Groninger, Ludina, PIVO en Corviri (als je Haren alvast even meerekent) en Eggens, nu alweer een nieuwe brouwer uit gemeente Groningen: Punt.

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/slijterijgroningen/videos/2191338850936833/?permPage=1]

5) Papiermolen dicht... en nu?

OOG wrijft het er nog maar even in: juist deze onvoorstelbare zomer is de Papiermolen dicht wegens verbouwing.

6) 'Dionysos verdient het weer te groeien'

Jeroen steekt Dionysos, een studentenvereniging die nog beschikt over een gebouw met talloze verdiepingen en ruimtes, maar amper nog leden heeft, een hart onder de riem.

7) Pas jij bij Vindicat?

Wel grappig trouwens, die Verenigingswijzer. Bij welke Groningse studentenvereniging zou jij het meest passen?

8) In één adem met de Friezen

In een Duitse reisgids kan het.

9) Gelukkig op tijd

Sallaint: toen Danny Buijs zijn contract tekende als trainer van FC Groningen, had hij daar nog niet de papieren voor. Nu wel - net op tijd voor de pot tegen Vitesse zondag.

10) Aaaaaawww

En, omdat het ook in de avond nog gewoon wereld kattendag is, slingeren we hem er nog één keer in: onze facebookpost met honderden foto's van Groningse katten:

11) Swimshuffle

Ranomi Kromowidjojo pakte vanavond zilver op het EK met de gemengde estafetteploeg. En dat was na afloop een dansje waard.

