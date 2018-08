Tot aan het eerste bekerweekend geen voetbal op natuurgras in Stad

Sportclubs in de gemeente Groningen mogen tot 1 september geen gebruik maken van natuurgrasvelden. Landelijk hebben meerdere gemeentes deze maatregel genomen.

'De kans bestaat dat trainingen, wedstrijden en competities hierdoor niet door kunnen gaan', schrijf Sport050, dat de velden beheert. Een dag na het aflopen van het speelverbod gaat de bekercompetitie in het amateurvoetbal van start.

Dubbele diensten

Volgens Sport050 draaien de medewerkers dubbele diensten om te beregenen. Ieder natuurgrasveld in de gemeente wordt minimaal één keer per week gesproeid.

Kunstgras

Overigens is het aandeel natuurgrasvelden in de gemeente Groningen betrekkelijk klein. Bijna alle clubs beschikken over één of meerdere kunstgrasvelden. Grotere clubs zijn naast deze velden echter ook afhankelijk van natuurgras.