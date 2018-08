Waterschap versoepelt sproeiverbod deel van Veenkoloniën

Het is sproeiverbod wordt versoepeld (Foto: Jannes Wiersema)

Het sproeiverbod dat voor een deel van de Veenkoloniën geldt, wordt vanaf donderdag versoepeld. Dat maakte waterschap Hunze en Aa's bekend. Het gaat om het Drentse deel van de Veenkoloniën en een klein stukje Groningen.

Boeren mogen hun land vanaf donderdag vier uur langer beregenen: tussen 18.00 uur en 10.00 uur.

'Op dit moment hebben we de situatie onder controle en zien we mogelijkheden om het verbod te versoepelen. Echter, het is moeilijk te voorspellen hoe de situatie zich verder ontwikkelt', meldt het waterschap.

Westerkwartier

Het oorspronkelijke sproeiverbod gold sinds 17 juli. Ook in een deel van het Westerkwartier is het sproeiverbod van Wetterskip Fryslân vorige week vrijdag versoepeld. Dat is het enige deel van onze provincie waar zo'n verbod gold.

Kaart van het waterschap. Binnen het rode gedeelte geldt het (versoepelde )sproeiverbod.



