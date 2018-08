Plan voor stad Groningen: meer groen tussen de stoeptegels

'Het is tijd dat meer groen wordt toegevoegd aan Groningen. En als je naar beneden kijkt, is daar nog een flinke winst te boeken.'

Raadsleden Maarten van der Laan (PvdA) en Wesley Pechler (Partij voor de Dieren) omarmen het voorstel dat kunstenaar Martin Borchert heeft gedaan tijdens de open raad. Dit is een bijeenkomst waarin Stadjers met ideeën mogen komen.

Goed begaanbaar

'Van de standaard stoeptegel halen we een stukje af. Zo hebben we een verhard straatoppervlak én meer groen in de stad', leggen Van der Laan en Pechler uit. 'We zorgen er natuurlijk wel voor dat de stoep nog goed begaanbaar is. We doen dit op stukjes die minder intensief gebruikt worden en vooral langs de randen.'

We gaan bewust kiezen voor bepaalde plantensoorten, die bijvoorbeeld goed zijn voor insecten Van der Laan en Pechler

Welke plantensoorten?

Wat moet er dan zoal groeien tussen de stoeptegels? 'We gaan bewust kiezen voor bepaalde plantensoorten, bijvoorbeeld planten die goed tegen droogte kunnen en die goed zijn voor insecten.'

Binnenstad

Het plan is om te beginnen ten noorden van het Noorderplantsoen. Van der Laan en Pechler: 'Deze buurt wil de groenste wijk van Groningen worden. Mensen willen de tegels hier ook zelf gaan onderhouden. Daarna kunnen we het uitbreiden naar andere wijken en we zien ook zeker kansen voor de binnenstad, want die is het meest versteend van allemaal.'

Meer bomen op stenige plekken

Vorig jaar werd bekend dat de gemeente 3,5 miljoen euro uittrekt voor het vergroenen van de stad. Met dat geld moeten onder andere bomen komen op de Grote Markt, het Schouwburgplein, Damsterdiep, de Ossenmarkt en bedrijventerreinen.

Lees ook:

- 'Water op straat hoort bij het nieuwe klimaat'

- Hoeveel warmer is het in een tuin met veel tegels?

- Stad steekt miljoenen in een groenere binnenstad