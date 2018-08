Wie wil de ambtsketen voor de gemeente Westerkwartier maken?

Er is al een logo, aan het gemeentewapen wordt gewerkt en nu is de zoektocht naar een ambtsketen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier begonnen.

'De huidige ambtsketen ziet er nog piekfijn uit, maar bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw ambtsketen. We kunnen straks moeilijk in de gemeente Westerkwartier met een ambtsketen van Leek rondlopen', zegt Berend Hoekstra, burgemeester van Leek.

Zijn gemeente gaat samen met Grootegast, Marum, Zuidhorn en een deel van Winsum per 1 januari op in de gemeente Westerkwartier.

Aanmelden

Geïnteresseerde smeden uit de regio kunnen zich bij de gemeente melden. Dat kan tot 1 september.

'We kennen er wel een aantal, maar er zijn vast ook nog wel mensen die het thuis doen en ook heel mooie dingen maken. Uiteindelijk willen we een selectie maken van drie. Die vragen we eerst om een ontwerp en vervolgens om het uit te voeren.'

Waaraan moet een ambtsketen voldoen?

Een ambtsketen moet van zilver zijn en mag geen edelstenen of smaragden bevatten.

En onderaan de ambtsketen moet een penning hangen, met aan de ene kant het wapen van de gemeente en aan de andere kant het rijkswapen.

'Want de burgemeester draagt de ambtsketen met het gemeentewapen als hij namens de gemeente optreedt en het rijkswapen als hij namens de koning optreedt. Bijvoorbeeld bij het uitreiken van een koninklijke onderscheiding', verklaart Hoekstra.

'Ik kan hem met een haakje en een oogje keurig omdraaien. Veel mensen hebben geen idee dat er twee kanten aan zo'n penning zitten.'

Naar het museum

En wat gebeurt er met de huidige ambtsketen van Hoekstra? 'Ik denk dat die een mooi plekje in museum Nienoord krijgt. Daar ligt de historie gepresenteerd van onze gemeente en past hij mooi bij.'

Lees ook:

- Zo ziet het logo van de gemeente Westerkwartier eruit

- Ruim honderd uur werk voor een ambtsketen: 'Eigenlijk voelt het als een hobby'