Vierde tijd Kromowidjojo in series 50 vlinder; finale estafette

Ranomi Kromowidjojo heeft zich bij de EK zwemmen met de vierde tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag.

De drievoudig olympisch kampioene realiseerde een tijd van 25,95 seconden. De Belgische Kimberley Buys tikte in dezelfde heat net iets eerder aan, maar ook wereldrecordhoudster Sarah Sjöström (25,11, de beste tijd) uit Zweden en de Deense Emilie Beckmann waren sneller.

Finale estafette

Kromowidjojo plaatste zich met de estafetteploeg voor de finale van de 4 x 100 meter. Samen met Kyle Stolk, Stan Pijnenburg en Kira Toussaint kwam de ploeg tot een tijd van 3.27,19. De ploeg van Rusland was een fractie sneller: 3.27,15. Frankrijk plaatste zich als derde voor de finale, die woensdagavond wordt gezwommen: 3.27,40.

Geen 100 meter vrije slag

Kromowidjojo had zich dinsdag afgemeld voor de prestigieuze 100 meter vrije slag, volgens coach Marcel Wouda om haar rust te gunnen in een druk programma in Glasgow. Ze zwemt later in de ochtend ook nog in de gemengde estafette 4 x 100 meter vrije slag.

