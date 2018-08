Voetballers hopen op geschenk uit de hemel: 'Zo niet, dan wordt het behelpen'

Niet alleen in Groningen, maar ook in Ten Boer, Haren, Loppersum en Zuidhorn blijven de grasvelden tot 1 september gesloten.

De droogte houdt voetbalclubs en gemeentes druk bezig en er wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar de eerste, goede buien.

Toch zijn er wel grote verschillen tussen de gemeentes: waar sommige velden noodgedwongen gesloten worden vanwege het kurkdroge gras, liggen andere er juist groen bij.

Niet overal problemen

Zo zijn er in de gemeente Bedum weinig zorgen: 'We zijn aan het beregenen, maar de velden liggen er goed bij', zegt een woordvoerder. En in Westerwolde zijn de velden 'gewoon groen'.

Ook in de gemeente Delfzijl gaat het goed: 'In Woldendorp en Wagenborgen was het lastig om te sproeien omdat het krap werd qua hoeveelheid water, maar dat is nu weer goed', legt een woordvoerder uit. 'We hopen dat de velden met veertien dagen weer bespeelbaar zijn.'

Nog aan het onderzoeken

Andere gemeenten hebben ook zorgen, maar verbieden nog niet om gebruik te maken van de velden. Wethouder Kor Berghuis van De Marne houdt de situatie nauwlettend in de gaten: 'Maar de toegang verbieden? Zover is het nog niet.'

In Oldambt is het veld van VVS uit Oostwold wel afgekeurd, maar wacht de gemeente verder de verwachte regen af. 'We bekijken daarna per veld of er nog gezaaid moet worden, want normaal onderhoud is er deze droge zomer niet van gekomen', aldus een woordvoerder.

'Als zaaien nodig is, moet het veld een week of drie aansterken en kan het niet gebruikt worden. Dat kan dus nog gebeuren.'

Druk met sproeien

De mate waarin er met dit warme weer gesproeid kan worden, blijkt mede een verklaring voor de staat van het veld.

Met voldoende sproeien heeft Sport050, verantwoordelijk voor de sportparken in Stad, Ten Boer, Haren en Loppersum, bijvoorbeeld moeite. De ploeg draait al dubbele diensten om alle velden minimaal één keer per week te kunnen sproeien.

Zelf sproeien

De manier waarop er gesproeid wordt verschilt overigens wel per gemeente. In De Marne wordt die verantwoordelijkheid bijvoorbeeld bij de clubs zelf neergelegd, die daar op hun beurt een vergoeding voor krijgen. Ook in Winsum zijn alle velden geprivatiseerd en dus geen 'probleem' van de gemeente en sproeien de clubs zelf.

In Stadskanaal wordt met drie mobiele beregeningsinstallaties gewerkt. Daar is nog geen sprake van een speelverbod, maar de velden liggen er niet goed bij en dus worden er keuzes gemaakt, meldt een woordvoerder. 'We proberen vooral de hoofdvelden te sproeien, en als het kan ook de oefenvelden.'

Ik mag hopen dat het gras door de regen nog herstelt. Zo niet, dan wordt het behelpen Arjan Katje - OKVC

Uitwijken

Het speelverbod op natuurgras is voor sommige clubs behelpen. Als er kunstgras aanwezig is, kan het op dat veld wat drukker worden, maar dan rolt de bal tenminste. Andere clubs hebben geen kunstgras en moeten daarom naar alternatieve locaties kijken.

Zoals OKVC uit Oldehove. Daar wijkt de selectie uit naar kunstgras in Kommerzijl en worden oefenwedstrijden zoveel mogelijk bij de tegenstander gespeeld. Anders kan men nog terecht in Zuidhorn of Grijpskerk.

'Verder hebben we nog een oude oefenhoek waar we terecht kunnen', zegt secretaris Arjan Katje. 'Maar het is kijken hoe het verder uitpakt. Ik heb gelezen dat gras zich nog herstelt. Ik mag hopen dat het, door de regen, nog gebeurt. Zo niet, dan wordt het behelpen.'

In de winter trainen we in Garmerwolde op kunstgras. We moeten maar kijken of dat weer kan Hendrikus Doorn - TEO

Op vakantie

In Ten Post steken bestuursleden van sportvereniging TEO vanaf hun vakantieadres de koppen bij elkaar over de gesloten velden. Ook TEO heeft geen kunstgras.

'We zijn allemaal nog op vakantie', reageert secretaris Hendrikus Doorn. 'Maar dit wordt wel een dingetje. In de winter trainen we in Garmerwolde op kunstgras. We moeten maar kijken of dat weer kan. We zijn niet zo'n grote club en de jeugd start later. Dus dat lijkt wel te lukken.'

Sommige clubs hebben complete installaties die op afstand bestuurd kunnen worden, anderen moeten de sproeiers handmatig verzetten Lisanne Schellens - KNVB

KNVB

De 'sproeistress' wordt overigens ook gevoeld bij de KNVB. Ondanks dat de voetbalbond zich nog geen grote zorgen maakt, komen er wel telefoontjes van clubs en gemeenten.

'We staan iedereen bij met tips over het beregenen', legt Lisanne Schellens van de KNVB uit. 'We zien wel dat ergrote verschillen zitten tussen de middelen van clubs. Sommige clubs hebben complete installaties die op afstand bestuurd kunnen worden, anderen moeten de sproeiers handmatig verzetten.'

De bond vindt een speelverbod in augustus geen slecht idee, als op die manier de velden beschermd worden voor de reguliere competitie. Schellens: 'En die willen we gewoon laten beginnen, zoveel mogelijk op eigen velden. Maar het is nog vroeg en we hebben nog 3,5 week te gaan. Laten we hopen dat het gaat regenen.'

Te laat

Maar volgens Gerdien Vloet, specialist bij grasleverancier Hendriks, is het dan mogelijk al te laat. 'Er zijn ook velden waar helemaal geen gras meer staat. Dat is zorgelijk', zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

'Op net ingezaaid gras kan je niet zomaar spelen. Dat duurt zes tot acht weken als je constant kunt blijven beregenen.' Maar dat is nu net het probleem bij die velden: dat kan niet.

'We hebben echt heel veel regen nodig wil de groei nu een beetje op gang komen. Het moet blijven regenen voordat het effect heeft. Water is essentieel voor een goede grasmat.'

