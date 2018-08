Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Een kat verrijkt je leven Verrijkt een kat je leven? (Foto: Bre Sartori) De katten van Alex Desiree bezetten de bank (Foto: Facebook-inzendingen) 'Mijn lieve kat Remy is bang, maar ook nieuwsgierig', zegt Leonie (Foto: Facebook-inzendingen) Rico bijt soms in de tenen van haar baasje Esther (Foto: Facebook-inzendingen) Mireille: 'Deze mooie dame werd meteen welkom gegeten door Pip de hond' (Foto: Facebook-inzendingen)

Het is wereld kattendag! In Nederland wonen ongeveer 2,6 miljoen katten. En met name in het noorden zijn het populaire huisdieren. Eén op de drie huishoudens heeft hier een kat.

Maar tweederde van de huishoudens dus niet. Wil je er wel een? Of moet je er niks van hebben? Of vind je het best leuk, maar wil je het gedoe er niet van hebben? Ons Lopend Vuur van vandaag: Praat mee! Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories. Deel je kattenplaat! Op onze facebookpagina delen lezers massaal hun kattenfoto's naar aanleiding van wereld kattendag. De foto´s bekijken en meedoen kan hier: Uitkijken naar de regen Veel stemmers gisteren, op ons Lopend Vuur 'Ik kijk uit naar de regen': 6143 stuks. 81 procent heeft wel zin in een bui.