Menzis intensiveert samenwerking met Groningse gemeenten

Zorgverzekeraar Menzis werkt steeds intensiever samen met de Groningse gemeenten op het gebied van collectieve ziektekostenverzekeringen voor minima.

Menzis heeft afgelopen jaren met alle Groningse gemeenten dergelijke minimapolissen afgesloten. En terwijl de verzekeraar de contracten opzegt in dertig gemeenten waar ze nauwelijks actief is, wil ze in haar kerngebied Groningen en Twente juist méér diensten aanbieden, zegt directeur commercie Gijs Rotteveel.

Gezonder leven

'Je moet daarbij denken aan diensten ten behoeve van ziektepreventie. Waar de gemeente bijvoorbeeld sport stimuleert, kunnen wij diëtisten aanbieden. Zo leven onze cliënten gezonder.'

'Ook willen we helpen met schuldhulpverlening voor mensen die moeite hebben om hun premie te betalen. Dat doen we nu al in Groningen en Enschede. Daarnaast kunnen we extra geestelijke gezondheidszorg aanbieden, zodat mensen weer sterker in het leven komen te staan.'

Kerngebied

Menzis concentreert zich voor deze 'integrale aanpak' op haar kerngebied, omdat daar ook de zorgaanbieders zitten waar ze al contracten mee hebben, zegt Rotteveel.

'We zien grote veranderingen op het gebied van de zorg. Het gaat inmiddels om veel meer dan alleen de zorgpolis. Het gaat om samenwerking met gemeenten maar ook met zorgaanbieders. Dat kan alleen maar op plaatsen waar we zelf ook veel klanten hebben.'

Minima in Groningse gemeenten zijn zo'n 140 euro kwijt aan zo'n zorgverzekering. Dat bedrag wordt niet hoger als Menzis meer diensten aanbiedt aan de betreffende gemeenten.

Lees ook:

- Menzis noemt halveren collectiviteitskortingen 'verstandig'