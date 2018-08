'Garnalenvissers, vaar twee weken niet uit vanwege het offerfeest'

De Nederlandse Vissersbond adviseert garnalenvissers om vanaf volgende week twee weken lang hun boot in de haven te laten liggen. Reden daarvoor is het offerfeest in Marokko.

Negentig procent van de gevangen garnalen wordt in het Noord-Afrikaanse land gepeld, maar dat ligt tijdens de offerfeestdagen compleet stil.

Voorbereid

'Het kan zijn dat de garnalen niet gekocht worden, omdat er voor die weken te weinig pelcapaciteit is', zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de bond. 'Het is een advies dat we geven, zodat iedereen in elk geval voorbereid is.'

'Het is een natuurproduct. Het ene moment zijn er meer garnalen, het andere minder. Op het moment dat er volgende week veel minder gevangen wordt, is het probleem er ook niet meer. Maar op het moment wordt goed gevangen. En een gewaarschuwd mens telt voor twee.'

Wisselende reacties

De reacties op het advies zijn wisselend, zegt Nooitgedagt.

'Sommigen zeggen 'goed advies, moeten we doen'. Anderen zeggen dat het ze slecht uitkomt omdat ze hun vakantie gepland hebben, of dat ze bijvoorbeeld al stil hebben gelegen vanwege reparatie aan het schip. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. We weten uit ervaring dat we het niet kunnen verplichten. Daarom geef je een advies.'

Lees ook:

- Garnalenvisser: 'Van tien euro per kilo naar drie euro'